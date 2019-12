Inter-Genoa, la dedica social di Lukaku a Esposito

Termina alla grande il 2019 l’Inter, con una netta vittoria per 4-0 ai danni del Genoa, grazie alle reti di Gagliardini, Esposito e la doppietta di Lukaku. Bellissimo il gesto dell’attaccante belga, che regala ad Esposito la gioia del primo gol in Serie A lasciandogli tirare il calcio di rigore. Lo stesso Lukaku al termine della gara ha postato una foto su Instagram del momento in cui abbraccia il giovane attaccante. Romelu è sempre più uomo squadra. Ecco l’immagine:

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!