Inter-Genoa, Esposito il più giovane titolare dell’Inter in Serie A: superato anche Balotelli

Nel match contro il Genoa, l’assenza di Lautaro pesa, ma a prendere il suo posto c’è baby Esposito, l’attaccante pieno di speranze e di voglia di mettersi in mostra. Spostato dalla Primavera alla Prima Squadra per le sue caratteristiche che piacciono a Conte, ha finalmente la sua occasione. Ha già giocato alcuni sprazzi di gara, sia in Serie A che in Champions League, ma quest’oggi partirà dal 1′ al fianco di Lukaku, per l’assenza di Lautaro Martinez per squalifica.

Come riporta OptaPaolo, con soli 17 anni e 172 giorni è il più giovane titolare dell’Inter in un match di Serie A nel XXI secolo. Esposito ha superato anche Balotelli che giocò da titolare quando aveva 17 anni e 203 giorni contro il Napoli nel marzo del 2008. Sebastiano Esposito è un vero e proprio predestinato.

