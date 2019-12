Inter-Genoa, Esposito (Inter TV): “Che emozione il gol, stanotte non ho dormito. Lukaku…”

Una bella vittoria per chiudere questo 2019 e farlo in testa alla classifica: l’Inter di Antonio Conte nonostante le tante assenze batte con un sono 4-0 il Genoa trascinata da una prestazione super di Romelu Lukaku. L’attaccante belga segna una doppietta, serve un assist e lascia il rigore al compagno Sebastiano Esposito che segna il primo gol in nerazzurro diventando il 13° marcatore diverso.

L’attaccante – visibilmente emozionato – si è presentato ai microfoni di Inter Tv al termine del match: “Una grande emozione, a partire dalla settimana. L’ansia era tanta e non è stata facile. Non ho dormito stanotte e ho passato la notte a pensare a questa partita. Devo ringraziare la squadra, la società e Romelu per il gol. Sono grande persone prima che grandi lavoratori”.

RIGORE – “Ho provato convincere Romelu, una persona straordinaria. Da quando è arrivato ci siamo trovati con grande sintonia perché è un ragazzo con esperienza e vissuto difficile. Lui mi ha aiutato molto ieri perché mi vedeva in ansia. Diceva di non preoccuparmi, ha pensato alla squadra e poi a me. Ben venga che ho fatto gol. L’importante è che arrivata la vittoria”.

SECONDO MARCATORE PIU’ GIOVANE – “Non lo sapevo, è un’emozione fantastica. Soprattutto il gol. I record ben vengano. Sono contento per la vittoria e per la fiducia del mister e della società. Bisogna continuare così e arriva la parte più difficile e lavorare sodo”.

SEGNALE IMPORTANTE – “Lavoriamo tutta la settimana per la partita e per vincere tutte le partite. Ogni volta che andiamo in campo vogliamo vincere ed è la mentalità che ci ha portato il mister. E’ una mentalità vincente e bisogna ascoltarlo”.

AUGURIO PER IL 2020 – “Continuare a lavorare nel migliore dei modi come stiamo facendo e continuare a fare punti. Spero di far gol ma soprattutto che la squadra continui a far bene”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!