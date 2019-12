Inter-Genoa, Esposito (Sky): “Dedico il gol a mia mamma, stanotte non ho dormito. Ecco cosa mi ha detto Lukaku sul rigore”

E’ stata la serata perfetta per l’Inter di Antonio Conte. Se quella contro il Genoa poteva essere una partita con molte insidie, considerando i precedenti crolli natalizi della formazione nerazzurra negli anni passati, il 4-0 ottenuto a San Siro dinnanzi ai quasi 60mila tifosi ha tolto ogni dubbio circa la tenuta mentale della squadra interista. In tal senso, la presenza di Conte in panchina non può che essere una garanzia: senz’altro il protagonista di questa seconda parte di 2019 chiusa in testa al campionato.

Direttamente da bordocampo, dopo la prima rete in Serie A, visibilmente commosso ecco le parole di Sebastiano Esposito: “Appena ho visto mia mamma le ho dedicato il gol. Mi sono commosso, ringrazio la società e la famiglia che mi è stata vicino. Prima della partita? Stanotte non ho dormito, non lo nego. Ho pensato tutta la notte a questa serata, non potevo sperare in un esordio migliore. Ringrazio mister e società, voglio continuare su questa squadra. Penso che tutti i sacrifici che ho fatto mi stanno ripagando. Ricordo i panini che mangiavo prima dell’allenamento, sto raccogliendo quello che ho seminato. Non bisogna mai mollare, ma c’è ancora tanto su cui lavorare. Cosa mi ha detto Lukaku? E’ una persona fantastica, lo devo ringraziare perché mi ha lasciato un rigore. Mi ha detto solo: ‘Vai convinto sulla palla e fai gol'”.

