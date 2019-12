Inter-Genoa, Gagliardini (Sky): “Scudetto? Ce la giochiamo. Nessuno ci ha mai messo seriamente in difficoltà”

Non poteva esserci un finale migliore di un 2019 in cui l’Inter nella seconda parte – vale a dire con l’arrivo di Antonio Conte in panchina – ha cambiato pelle e s’è messa in testa di poter sognare finalmente in grande. Nonostante la distanza con la Juventus dal punto di vista della rosa sia ancora evidente, in termini di classifica i tifosi nerazzurri si possono godere il primato ancora per qualche settimana vista la parità di punti con i bianconeri.

Uno dei protagonisti del match e autore della seconda rete, Roberto Gagliardini, ai microfoni di Sky Sport ha parlato nel post-partita. Il suo commento: “Programma di Conte per le vacanze? Il programma ancora ci deve arrivare, penso che ognuno di noi deve avere la convinzione per lavorare, fa parte del nostro miglioramento e ci darà una spinta in più il prossimo anno. Perché segno sempre con il Genoa? In effetti è vero, ma son contento per gol e prestazione. Siamo un gruppo di 22 giocatori, tutti con potenzialità che possono giocarsela. Anche in questo periodo in cui hanno giocato altri, la risposta c’è stata. Il merito va al mister che tiene tutti sul pezzo e dei calciatori che lavorano bene. Se siamo da scudetto? Fino ad ora nessuna squadra ci ha messo seriamente sotto e possiamo giocarcela”.

