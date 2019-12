Inter-Genoa, Gagliardini (Sky): “Importante il gol al rientro, manteniamo l’aggressività”

Una rete al rientro di Roberto Gagliardini che aumenta il vantaggio sul Genoa e conferma ad Antonio Conte di aver recuperato una pedina in questo momento preziosa per il suo centrocampo. Il gol contro il Grifone da parte del centrocampista nerazzurro, però, era nell’aria da qualche minuto, visto che già in un paio di occasioni aveva impegnato l’estremo difensore Radu. Il Genoa, poi, è la sua vittima preferita in Serie A: con quello di stasera salgono a 5 le reti segnate nello scontro diretto.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo, Gagliardini si è detto ovviamente felice per la rete, invitando però a tenere lo stesso atteggiamento nella ripresa. Le sue parole: “Importantissimo il mio gol al rientro. Era importante subito imporre il nostro gioco per cercare di fare punti anche in virtù degli altri risultati. Più che gestire dobbiamo mantenere questa aggressività”.

