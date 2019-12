Inter-Genoa, Handanovic e la carica dei 101 clean sheet: raggiunto Buffon

Grazie alla porta inviolata nella vittoria appena ottenuta dall’Inter per 4-0 ai danni di un Genoa oltremodo spento e mai entrato pienamente in partita, Samir Handanovic raggiunge un piccolo ma importante risultato per la sua carriera. Se contro la Roma nel pareggio interno per 0-0 il portiere sloveno aveva raggiunto quota 100 clean sheet con la maglia nerazzurra, dopo stasera il numero uno interista sale ovviamente a 101 raggiungendo un altro collega in Serie A.

Eguagliato, infatti, il record di clean sheet con la stessa maglia di Gianluigi Buffon, fermo a quota 101 a causa delle reti subite sia contro l’Udinese da Pussetto che contro la Sampdoria da Caprari. Per Handanovic, tra le altre cose, sono già sei le partite in cui non ha subito reti in questo campionato.

