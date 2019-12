Inter-Genoa, le formazioni UFFICIALI: rientra Gagliardini, c’è anche Esposito!

Sono arrivate pochi secondi fa le formazioni ufficiali di Inter-Genoa, gara in programma allo stadio San Siro alle ore 18. Super emergenza per Conte, costretto a schierare titolare il classe 2002 Sebastiano Esposito. Rientrano però sia Gagliardini che Candreva. Per Thiago Motta, invece, assente Pandev ma rientrante Agudelo.

Le formazioni ufficiali di Inter-Genoa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Esposito, Lukaku. All. Conte.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Jagiello, Radovanovic, Cassata, Agudelo; Sanabria, Pinamonti. All. Thiago Motta.

