Inter-Genoa, le probabili formazioni: Esposito ed Agoume dal 1′, novità in avanti per Thiago Motta

Contro il Genoa per riprendere a volare. Riparte da San Siro il viaggio dell’Inter, prima in classifica a pari punti con la Juventus. Ultima gara del 2019 in programma contro il Genoa dell’ex Thiago Motta: tre punti in palio e la necessità di non mollare la presa, aspettando i rientri dall’infermeria. Diamo un’occhiata alle possibili scelte dei due tecnici dettate da La Gazzetta dello Sport e previste per il match di questo pomeriggio.

Piena emergenza per i nerazzurri di Conte, costretti oltre agli infortuni a fare a meno degli squalificati Brozovic e Lautaro. In difesa, davanti ad Handanovic, spazio al terzetto composto da Godin, De Vrij e Skriniar. A centrocampo il tecnico della Beneamata è pronto a lanciare Agoume dal primo minuto, con Borja in cabina di regia affiancato dal francese e da Vecino, con D’Ambrosio e Lazaro in corsia. In attacco spazio ad Esposito che dovrebbe spuntarla su Politano per affiancare Lukaku. Nel 3-5-1-1 di Thiago Motta Biraschi, Romero e Criscito comporranno la linea difensiva davanti a Radu. In mezzo Radovanovic, Schone e Cassata, con Ankersen e Ghiglione sulle fasce, mentre in attacco ci sarà Agudelo a supporto dell’ex Pinamonti. Queste le probabili scelte dei due tecnici, con gli ultimi dubbi da smaltire prima del fischio d’inizio, fissato per le 18.00 a San Siro.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Borja Valero, Agoume, Lazaro; Esposito, Lukaku. All. Conte

GENOA (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Cassata, Ankersen; Agudelo; Pinamonti. All. Thiago Motta

