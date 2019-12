Inter-Genoa, le ultimissime sulle probabili formazioni: conferme per Agoumé ed Esposito. Sensi in panchina

Si avvicina sempre più veloce l’ultima partita prima della sosta natalizia per Inter e Genoa. La squadra di Conte ospita quella di Thiago Motta, e per entrambe la vittoria sarebbe importantissima. I nerazzurri sono alle prese con una vera e propria emergenza a centrocampo, causata dall’indisponibilità contemporanea di Barella, Brozovic, Sensi e Gagliardini (gli ultimi due in panchina). Per questo motivo, infatti, appare sempre più probabile la presenza, dal primo minuto, di Lucien Agoumé in mezzo al campo. Altro 2002 lanciato nella mischia dovrebbe essere Sebastiano Esposito, principale candidato per sostituire, in avanti, lo squalificato Lautaro Martinez.

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Genoa

Queste le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Genoa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Agoumé, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Esposito, Lukaku. All. Conte.

GENOA (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Cassata, Pajac; Agudelo; Pinamonti. All. Thiago Motta.

