Inter-Genoa, Marotta (Sky): “Mercato? La rosa è corta, cercheremo di cogliere le opportunità”

Ai microfoni di Sky, è Beppe Marotta a presentarsi all’intervista per presentare Inter-Genoa, ultima partita prima della sosta natalizia che potrebbe permettere ai nerazzurri di festeggiare il Natale e l’anno nuovo in testa alla classifica. Ecco le parole dell’ad interista.

Esposito – “Non bisogna caricarlo di pressione, è molto giovane e con orgoglio proviene dal settore giovanile. Questo è un altro fiore all’occhiello che abbiamo, non dobbiamo giudicare lui ma speriamo possa aiutare in termini di qualità. La nostra strategia non cambia: guardare al mercato di gennaio non come riparazione ma come opportunità che si possono cogliere, a mio avviso poche”.

Vincere lo Scudetto – “Noi vogliamo crescere, sicuramente. Abbiamo fatto sei mesi ad altissimo livello, quindi vogliamo continuare in questa risalita e sappiamo che la rosa è ridotta. Di conseguenza se ci saranno delle opportunità le coglieremo”.

