Inter-Genoa, Radovanovic: “Thiago Motta? Crediamo tanto in lui. Giocheremo con grande coraggio”

In vista del match contro l’Inter, ha presentato per match per gli ospiti il centrocampista del Genoa Ivan Radovanovic. L’analisi della gara, le speranze e la sosta: ecco le sue parole sulla sfida valida per la 17esima giornata di Serie A, in programma alle 18.00.

Reazione – “Sicuramente dobbiamo reagire, è un momento non buono soprattutto per i risultati. Però crediamo tanto nel mister e nel suo gioco, giocheremo con grande coraggio e da squadra“.

Cambio modulo – “In tante partite siamo stati anche sfortunati, però ora abbiamo la testa qui, sarà difficile ma speriamo di chiudere bene l’anno per ripartire da zero“.

Giocare in trasferta – “Quest’anno abbiamo fatto grandi partite fuori casa contro Milan, Napoli e Juve. Speriamo di poter portare qualcosa a casa anche stasera“.

Fiducia – “Un Genoa con molto coraggio e personalità, che giochi senza paura. Senza fiducia non vai da nessuna parte, ma noi siamo forti e ci crediamo fino alla fine. Crediamo tanto in questa partita”.

