Inter-Genoa, per l’ultima del 2019 San Siro sfiora le 60mila presenze

Nell’ultimo match del 2019, come accaduto praticamente sempre in occasioni delle partite casalinghe, la risposta di San Siro è stata imponente. In una serata molto natalizia, l’Inter cerca obbligatoriamente i tre punti contro il Genoa dell’ex nerazzurro Thiago Motta. Nonostante le numerose assenze per entrambi gli allenatori, di certo non manca la qualità e l’agonismo da parte dei 22 uomini scesi in campo.

Come annunciato dallo speaker nerazzurro Mirko Mengozzi al termine del primo tempo, questa sera sono state registrate 57.490 presenze al Meazza di San Siro. Un bel modo per chiudere la stagione, dunque, per la squadra di Antonio Conte. E soprattutto una bella soddisfazione per il tecnico leccese che ha sempre invitato la propria tifoseria a sostenere la squadra e partecipare con entusiasmo nei match casalinghi.

