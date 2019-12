Inter-Genoa, Suazo: “La squadra sta facendo benissimo, speriamo di durare fino alla fine”

Ai microfoni di Inter TV, anche il doppio ex attaccante di Inter e Genoa David Suazo ha detto la sua, in maniera molto veloce, sul match tra le due squadre che inizierà tra circa mezz’ora. Ecco le sue parole.

“Penso che la dirigenza e il mister abbiano fatto un bel lavoro. Lo stiamo vedendo, ce lo stiamo godendo tutti e speriamo di tenere duro. Non sarà facile ma penso che l’Inter abbia tutto per durare fino alla fine. Col Genoa non sono mai partite facili, però penso che la squadra di Conte possa farcela a vincere”, ha dichiarato.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!