Inter-Genoa, Thiago Motta in conferenza: “Bei ricordi in nerazzurro, Conte uno dei top”

I ricordi del passato e le sfide del presente. Thiago Motta, allenatore del Genoa, domani tornerà a San Siro per affrontare quella che un tempo era la sua Inter. Il tecnico del Grifone in conferenza stampa ha analizzato così il match di domani, in programma subito dopo il ko nel derby.

“Mi aspetto una reazione subito dopo una sconfitta che secondo me è stata immeritata. Dimentichiamola con una buona prestazione giocando per vincere la gara di domani. L’Inter? A loro mi legano bei ricordi. Abbiamo fatto cose straordinarie, ma ora penso a schierare la miglior squadra per fare una bella gara”. Il tecnico del Genoa ha poi parlato anche del suo collega interista: “Conte è un grandissimo allenatore e lo sta dimostrando. Le sue squadre sono difficili da affrontare perchè lottano e cercano di creare molti pericoli all’area avversaria perchè mettono tanti uomini a finalizzare l’azione. Ho grande rispetto e spero che domani sia una grande partita”. Un tuffo nel passato per Thiago Motta: domani l’ex nerazzurro tornerà a San Siro, ma da avversario e con la speranza di dare filo da torcere alla Beneamata.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!