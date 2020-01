Inter, Gerrard blinda Morelos: “L’attaccante non è in vendita”

Nei giorni scorsi il nome di Alfredo Morelos era stato avvicinato, in un vortice di trattative, all’Inter di Antonio Conte. Tante le pretendenti per l’attaccante dei Glasgow Rangers ma, come riportato dal portale le10sport.com, il calciatore non sarebbe in vendita. Ad annunciarlo è lo stesso allenatore Steven Gerrard che, in conferenza stampa, ha commentato così un’eventuale partenza del giocatore: “Non è in vendita, rispetto a prima non è cambiato nulla”.

Non si muove dai Rangers di Glasgow Alfredo Morelos tentato, tra le altre, anche dal Siviglia e con l’Inter che si sarebbe fatta avanti in tempi non sospetti per anticipare i tempi nella corsa al class 1996 che tanto bene sta facendo con la squadra di Gerrard. Discorsi di mercato rinviati alla prossima estate per il calciatore che, fino a giugno, resterà in Scozia.

