Inter-Getafe a porte chiuse, il giornalista Egido: “Vietato anche l’ingresso alla stampa”

Inter-Getafe si giocherà a porte chiuse, con delle pesanti limitazioni anche nei confronti dei giornalisti. A riferirlo è Oscar Egido, giornalista spagnolo di Cadena Ser, che riporta le comunicazioni rivolte dal club di Madrid ai giornalisti impegnati nel seguire la formazione spagnola in Italia, in un match anch’esso fortemente condizionato dall’emergenza legata al Coronavirus.

“Il Getafe – scrive Oscar Egido su Twitter – ci ha già comunicato che la partita di Milano contro l’Inter si giocherà a porte chiuse e che, in linea di massima e se non ci diranno il contrario, non sarà ammessa allo stadio nemmeno la stampa. Gli unici media che potranno entrare a San Siro saranno le televisioni con i diritti per trasmettere le immagini”. Questa, al momento, la situazione raccontata per Inter-Getafe di Europa League, in programma giovedì 12 marzo a San Siro. Per il ritorno del Coliseum ci sono invece minime possibilità di giocarlo a porte aperte.



