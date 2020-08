Inter-Getafe, Bergomi: “Eriksen può essere decisivo anche a partita in corso in questa coppa”

Beppe Bergomi, ex capitano e leggenda dell’Inter, negli studi di Sky Sport ha commentato il polverone che si è creato nell’ambiente nerazzurro dopo lo sfogo di Conte nel post partita di Atalanta-Inter, analizzando anche le possibilità nerazzurre in Europa League.

Ecco le sue parole dello “zio”: “Sono incuriosito di come giocheranno le squadra che vengono da una lunga sosta, come quelle tedesche. Questa incertezza non riesco ad inquadrarla bene, sono molto curioso.

“Il centrocampo nerazzurro ha patito molti infortuni, soprattutto Sensi, ma bene o male tutti si sono fermati, non sono mai stati tutti a disposizione. Ha deciso di tornare al centrocampo a 5 dopo aver cercato in tutti i modi di inserire Eriksen dietro le punte. Io lo avevo già capito, conoscendo il modo di giocare di Conte. Se l’Inter va avanti la sua qualità diventa utile anche a partita in corso, può fare la differenza in questa competizione così ravvicinata”.

