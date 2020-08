Inter-Getafe, Bordalas: “E’ davvero un peccato. Se avessimo segnato il rigore sarebbe cambiato tutto”

L’allenatore del Getafe, José Bordalas, ha parlato ai canali ufficiali della società spagnola al termine della gara contro l’Inter, valida per gli ottavi di Europa League, persa per 2-0 con le reti di Lukaku e Eriksen. Ecco le sue parole: “È un peccato. La squadra lo ha interpretato in modo fenomenale, sono orgoglioso dei giocatori. Se avessimo segnato il rigore sarebbe cambiato tutto. Ora dobbiamo riposare. Non c’è nessuna colpa, può succedere“.

