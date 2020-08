Inter-Getafe, Brozovic non ingrana: come cambia il voto sui quotidiani

In mezzo alla fisicità ed aggressività dei centrocampisti del Getafe, a pagare le conseguenze sulla mediana dell’Inter è stato soprattutto Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, infatti, rispetto a Gagliardini e Barella è stato quello che meno di tutti ha fatto sentire la propria presenza, rendendosi comunque utile in diverse situazioni quando la partita richiedeva alla formazione nerazzurra un’attenta gestione del pallone. Sui quotidiani, infatti, il giudizio sulla sua prestazione non è stato per niente omogeneo nei voti assegnati questa mattina nei suoi confronti. Scopriamo quali:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – In mezzo servono muscoli e tanta personalità, visto il curriculum del Getafe. Brozovic comincia male come tutti i compagni e non riesce mai a ingranare, finendo per perdersi. Esce e l’Inter blinda i quarti.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Solo quando il Getafe comincia a rallentare, il croato torna a dirigere il gioco.

TUTTOSPORT 5.5 – La marcatura di Maksomovic lo soffoca. Non emerge.

PASSIONE INTER 5.5 – Come si poteva prevedere, il croato è quello che fatica di più sulla mediana nerazzurra. Neanche il tempo di ragionare la giocata che si ritrova addosso più di un marcatore. E’ costretto a giocare di prima sul passaggio più semplice.

