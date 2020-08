Inter-Getafe, Conte (Inter TV): “Sarà una partita difficile, dobbiamo saperci sporcare le mani”

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia di Inter-Getafe sottolineando la difficoltà dell’incontro e non parlando delle altre questioni che stanno tenendo banco in questi giorni.

“Il Getafe è una squadra molto fisica che fa della compattezza, della lotta sulle seconde palle e della difesa la sua arma migliore. Dobbiamo abituarci subito ad una partita sporca, che potrà essere non bella, ma dovremo essere bravi. Mi aspetto una buona squadra e delle difficoltà, li abbiamo visti, abbiamo parlato con Diego (Godin) che viene dal campionato spagnolo e ci ha parlato delle loro caratteristiche. Dobbiamo essere bravi a sporcarci le mani, non solo ad andare di fioretto. Penso che quest’anno si siano fatte ottime cose, merito dei ragazzi, ho avuto la fortuna di trovare calciatori che hanno creduto nel lavoro e nelle nostre idee. C’è sempre stato grande spirito di abnegazione e son contento dei risultati che hanno ottenuto. Il tempo a disposizione negli ultimi tempi non è stato tanto, ma siamo arrivato ad un livello con tutto il gruppo di poterci permettere di preparare la partita in poco tempo. Hanno assimilato i concetti su cui lavoriamo, saremo pronti”.

