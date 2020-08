Inter-Getafe, Conte (Sky): “Partita da dentro o fuori, ma siamo qui per andare avanti”

Sperando che sia passata la bufera tra Antonio Conte e la società grazie alla chiamata di ieri definita ‘cordiale’ con il presidente presidente Steven Zhang, in cui entrambi si sono detti d’accordo a rimandare al termine dell’Europa League ogni discorso più approfondito, l’Inter domani sera tornerà in campo contro il Getafe. I nerazzurri vengono dati come una delle squadre favorite per arrivare in fondo alla competizione, insieme ad un’altra concorrente molto quotata come il Manchester United.

Intervenuto alla vigilia degli ottavi contro gli spagnoli ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha così presentato la sfida: “Farò tutto quello che è nelle mie possibilità. Siamo qui con i ragazzi per cercare di ottenere il massimo, ma è inevitabile che anche gli altri vogliono rubarci l’idea. Andiamo step by step, pensiamo prima alla partita di domani ed eventualmente poi alla prossima. Ma tutto passa da domani, una partita da dentro o fuori. Dovremo essere bravi a dimostrare la nostra voglia di andare avanti”.

