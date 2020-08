Inter-Getafe, Eriksen entra e segna. I quotidiani: “Meglio di cosi non si può. Cosa ne penserà Conte?”

Ci ha messo una manciata di secondi per mettere il proprio timbro sulla qualificazione dell’Inter ai quarti di finale di Europa League. Christian Eriksen, mandato in campo da Conte nel finale di gara, ha infatti realizzato il gol del definitivo 2-0 che ha chiuso il match. Una rete importante per il fantasista danese, elogiato stamani anche sui quotidiani sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Entra e segna, meglio di così non gli si può chiedere. Il danese resta in panchina 80′ ma poi nel giro di una manciata di secondi spegne i sogni di rimonta del Getafe. Ci voleva proprio

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – Entra e segna, partecipando alla costruzione dell’azione del suo gol

TUTTOSPORT 6,5 – I suoi primi due palloni: assist per mandare in area D’Ambrosio e gol. Difficile pretendere di più, chissa cosa ne penserà Conte

