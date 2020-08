Inter-Getafe, finalmente Sensi: in panchina dopo due mesi di calvario

Stefano Sensi è tornato, nel giorno del suo compleanno. Il nome del centrocampista nerazzurro compare nella distinta diramata per Inter-Getafe, ottavo di finale di Europa League.

Dopo aver smaltito l’infortunio ed essersi allenato con il resto del gruppo negli ultimi giorni, Sensi ora si candida ad essere una pedina fondamentale per il rush finale europeo. Da quando è ripartito il campionato, l’ex Sassuolo è sceso in campo solo due minuti nella semifinale di ritorno in Coppa Italia contro il Napoli ma mai in Serie A.

