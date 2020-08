Inter-Getafe, le formazioni UFFICIALI: Conte si affida alla LuLa! C’è Godin, Eriksen out

Battere il Getafe, spegnere le polemiche esplose negli ultimi giorni e accedere ai quarti di finale di Europa League. E’ questa la missione dell’Inter di Antonio Conte, di scena in Germania questa sera alle 21.00.

Conte sceglie ancora una volta il 3-5-2, confermando l’undici titolare di Bergamo e rinunciando dal 1′ a Skriniar, Eriksen e Sanchez. In difesa c’è Godin, sulle fasce confermati D’Ambrosio e Young: Gagliardini insieme a Brozovic e Barella in mediana, in avanti il tandem Lautaro-Lukaku.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 7 Sanchez, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 20 Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 87 Candreva.

Allenatore: Antonio Conte.

GETAFE (4-5-1): 13 Soria; 17 Olivera, 16 Exteita, 2 Djené, 22 Suarez; 12 Nyom, 24 Timor, 18 Arambarri, 20 Maksimovic, 15 Cucurella; 7 Mata.

A disposizione: 1 Chichizola, 30 Jean Paul, 4 Cabaco, 6 Chema, 8 Portillo, 9 Angel, 11 Diedhou, 19 Molina, 21 Fajr, 23 Jason, 26 Hugo Duro.

Allenatore: José Bordalás.

