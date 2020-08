Inter-Getafe, Handanovic (Inter TV): “Noi siamo in un buon momento, ma loro sono più riposati”

Come da consuetudine UEFA, oltre ad Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Inter TV anche Samir Handanovic alla viglia del match tra Inter e Getafe.

“Arriviamo da un momento positivo, ma loro sono riposati ed hanno avuto più tempo per preparare la partita. Sono una sorpresa della Liga ormai da due anni, somigliano all’Atletico Madrid di Simeone. Sono una squadra ostica e scorbutica; sanno come arrivare, dovremo fare del nostro meglio. Il calcio non è matematica, ci sono molte varianti, ma ultimamente stiamo giocando così: sarà ancora senza pubblico, quindi partiamo dalle stesse possibilità. Miglior difesa? E’ un premio di squadra, il portiere dipende da chi sta davanti, va a tutta la squadra”.

