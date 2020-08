Inter-Getafe, Handanovic: “La cazzimma è cresciuta, stiamo bene sotto ogni punto di vista”

Dopo aver chiuso brillantemente in campionato grazie alla vittoria sull’Atalanta che ha sancito il secondo posto finale, l’Inter di Antonio Conte torna in campo per proseguire la corsa in Europa League. I nerazzurri, nel match di domani sera alle ore 21.00 che in gara secca varrà l’accesso diretto ai quarti di finale, saranno di fronte al Getafe. Gli spagnoli, nonostante il rendimento negativo dopo il lockdown, restano sulla carta una squadra molto tosta e difficile da affrontare per qualsiasi avversario per via dell’atteggiamento piuttosto duro e difensivo. Intervenuto ai microfoni in conferenza stampa insieme al tecnico Antonio Conte in vista della gara di domani contro il Getafe, il capitano Samir Handanovic ha presentato la sfida alla vigilia.

Le sue parole riprese da tuttomercatoweb.com: “Tutte le squadre ragionano alla stessa maniera. Noi stiamo bene, anche fisicamente, siamo pronti a dare il massimo e poi dove ci porta il nostro massimo questo non lo sappiamo. Come ci arriviamo? Ripeto, psicologicamente e fisicamente stiamo bene e lo abbiamo dimostrato. Tutti ci preoccupiamo di non subire gol, non solo il portiere ed i difensori. E’ cresciuta la cazzimma, questo sarà fondamentale anche in questa competizione. Percorso di crescita? Sì, vincere aiuta a vincere. C’è poco altro da dire”.

