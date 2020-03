Inter-Getafe, il presidente Angel Torres: “Siamo in contatto con la UEFA per l’ufficialità”

Il presidente del Getafe, Ángel Torres, ha parlato alla stampa spagnola questo pomeriggio per cercare di chiarire la situazione in vista della sfida contro l’Inter di giovedì. Queste alcune dichiarazioni, riportate dal quotidiano Marca: «Se si gioca? Non sono un dottore, finché non c’è qualcosa di definitivo, non posso dir nulla. Ogni giorno è più complicato, vedremo cosa ci consigliano gli specialisti».

Sulle linee guida:«Il governo ha elaborato un decreto che mi sembra buono, vediamo quale emette il governo italiano. Se dice la stessa cosa, non saremo in grado di viaggiare a meno di qualche motivo. O lo tireranno fuori o ci fermeranno. Paura di viaggiare? Non c’è paura, c’è responsabilità e cautela. C’è paura anche a Madrid, non c’è bisogno di andare in Italia. La UEFA non ha detto nulla al momento. Siamo in contatto diretto con un comitato di lavoro, dobbiamo decidere questo pomeriggio», ha poi concluso.

