Inter-Getafe, l’annuncio del presidente Torres: “Non andremo a Milano!”

Ai microfoni di El Transistor, programma di Onda Cero, il presidente del Getafe Angel Torres ha parlato in merito alla gara di Europa League contro l’Inter. Il club spagnolo rischia seriamente di non prendere parte al match in programma a San Siro giovedì sera: a rivelarlo è lo stesso patron degli Azulones.

“In questo momento, se la situazione non dovesse cambiare – racconta Angel Torres – il Getafe non andrà a Milano. Nella giornata di domani è stato spostato l’allenamento al pomeriggio per poter avere più tempo a disposizione, aspettando l’ultima parola. Se le cose non dovessero cambiare, non andremo in Italia”. Questa la situazione che coinvolge il club spagnolo e l’Inter in chiave europea, con la squadra di Bordalas ancora in dubbio sul match di San Siro.

