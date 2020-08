Inter-Getafe, ci pensa sempre Lukaku. I giornali lo incoronano: “Così è una vera goduria”

Ancora una volta Romelu Lukaku ci ha messo la sua firma. L’attaccante belga ha sbloccato l’ottavo di finale di Europa League contro il Getafe con un gol del suoi. Il 30esimo realizzato in stagione, la migliore di sempre. I quotidiani sportivi elogiano stamani la sua prestazione.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Il primo pallone che tocca è gol. Fisico e astuzia per spostare Etxeita, precisione e potenza per segnare: Big Rom così è una vera goduria. Sono 30 reti nerazzurre: peccato non aver chiuso i conti, lode solo rimandata.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Per 33 minuti non tocca pallone, nel senso laterale del termine. L’Inter non lo cerca e lui non cerca l’Inter. Ma basta un lancio da dietro, lo schema più semplice di questo mondo: palla lunga e per lui diventa tutto facile, con quel fisico tiene a distanza Exteita e far partire un terrificante diagonale di sinistro sul secondo palo.

TUTTOSPORT 6,5 – Per 30′ si vede pochissimo, poi è devastante nell’1-0. Ma quel 2-0 sbucciato di destro…

