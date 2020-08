La moviola di Inter-Getafe: arbitraggio all’inglese. Braccio largo di Godin da rigore

Come era prevedibile alla vigilia, l’arbitraggio di Taylor è stato molto all’inglese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al 41’ la sbracciata di Timor su Barella è da giallo, il check del Var non indica un fallo da rosso, ma decidere di non dare né l’uno né l’altro non convince.

Al 46’ il tocco di Lukaku è invece del tutto sproporzionato alla reazione dello stesso Timor, Taylor chiede lumi all’auricolare ma non c’è niente e si va negli spogliatoi senza conseguenze.

L’episodio chiave è però al minuto 72’: il Var Attwell chiama l’inglese al Var per un tocco di Godin, dopo un po’ di tentennamenti Taylor va al monitor. Il braccio sul cross di Jason è largo, il rigore ci sta. Al 90’ spunta il primo giallo: sacrosanto a Damian Suarez duro su Bastoni.

