Inter-Gefafe, le probabili formazioni: Sanchez con Lukaku, si rivedono Eriksen e Godin

In attesa di capire se la Uefa riuscirà a sbloccare i voli privati dalla Spagna per l’Italia, la partita in programma domani sera a San Siro tra Inter e Getafe si dovrebbe giocare regolarmente. Ovvio che la giornata odierna sarà decisiva, considerato che entrambi i club hanno manifestato i propri malumori per un incontro che in ogni caso verrebbe visto come una forzatura a causa dell’emergenza coronavirus che – dopo l’Italia – sta colpendo gradualmente anche la Spagna. Qualora si dovesse giocare, Antonio Conte avrebbe già in mente il possibile undici da schierare in campo, ritoccando solo leggermente la propria squadra rispetto agli uomini visti in campo nel derby d’Italia con la Juventus.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-GETAFE Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte. Getafe (4-4-2): Soria; Suarez, Dakonam, Etxeita, Miramontes; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Kenedy; Angel, Mata. All. Bordalas.

