Inter-Getafe, scelto l’arbitro del match: un solo precedente con i nerazzurri

Tutto pronto, o quasi, per gli ottavi di finale di Europa League. L’Inter, in un San Siro deserto, giovedì ospiterà il Getafe di Bordalas in un calendario fortemente condizionato dall’emergenza Coronavirus. Intanto, la Uefa ha reso note le designazioni per i match europei in programma in questa settimana. Sarà infatti lo sloveno Slavko Vincic l’arbitro di Inter-Getafe.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Tomas Klancnik ed Adraz Kovacic, mentre il quarto uomo sarà Rade Obrenovic. Al VAR Matej Jug che avrà come assistente Matej Zunic. Squadra arbitrale totalmente slovena per i nerazzurri, impegnati nella sfida complicata in Europa League contro il Getafe. L’arbitro Vincic ha già diretto l’Inter nella stagione 2014/2015, in occasione del match pareggiato per 1-1 in casa del Saint-Etienne nella fase a gironi della seconda competizione europea. Altri tre i precedenti con le italiane: 1 vittoria ed 1 sconfitta per la Lazio con il fischietto sloveno ed un pareggio invece per la Fiorentina. Prima volta col Getafe per Vincic che ha già diretto invece cinque spagnole in carriera: 2 vittorie ed 1 ko per il Siviglia, 1 vittoria per il Celta Vigo ed 1 pari per il Valencia.

