Inter-Getafe, si va verso il rinvio: nerazzurri comunque in campo ad Appiano per l’allenamento

Inter-Getafe di Europa League è destinata a venir rinviata causa Coronavirus. I questi momenti la Uefa è riunita per trovare una soluzione ad una situazione che si fa giorno dopo giorno sempre più difficile e complicata da gestire. Intanto il presidente del Getafe ha ribadito la volontà di non partire per Milano per giocare la gara di domani sera contro i nerazzurri.

Nonostante tutto però, come riporta Gazzetta.it, ad Appiano Gentile, alle ore 15.00, inizierà la seduta di allenamento odierna dei nerazzurri agli ordini di mister Conte, che ragionano come se domani la gara si svolgesse regolarmente. Insomma, come se fosse tutto normale, ma solo in apparenza.

