Inter-Getafe, Villaverde (dg Getafe): “Nerazzurri tra i top in Europa, ma abbiamo le possibilità di farle male”

Sarà Inter-Getafe l’ottavo di finale che impegnerà la squadra di Conte per passare il turno. Poteva andare sia meglio che peggio, ma di certo il club spagnolo non è di certo la classica squadra da poter prendere sotto gamba. A commentare il sorteggio dal lato degli spagnoli ci ha pensato il direttore generale Clemente Villaverde. Ecco le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky.

Sorteggio – “L’Inter è la prima squadra italiana che non avevo ancora incontrato. Ho affrontato Roma, Juventus, Fiorentina, quasi tutte. Ma l’Inter no: sono una squadra molto forte, tra le più importanti d’Europa. L’ha dimostrato questa stagione, sta facendo molto bene anche in campionato. Sarà una partita molto difficile ed un’esperienza bella”.

Stagione – “Sicuramente l’Inter troverà una squadra che sta lottando per qualificarsi alla Champions League, che lotta sempre fino alla fine. Alla base di tutto c’è lavoro ed umiltà”.

Partita tesa con l’Ajax – “Siamo una squadra rognosa, conosciamo bene l’Inter e sappiamo che ci metterà in difficoltà. Anche noi però avremo le nostre armi per batterci”.

