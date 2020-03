Inter-Getafe, work in progress: le ultime dal Centro Sportivo Suning

In vista di Inter-Getafe, i nerazzurri di Antonio Conte sono già al lavoro per preparare la sfida di Europa League in programma giovedì. Il sito ufficiale del club nerazzurro, riporta la situazione dopo l’allenamento odierno. “Dopo il match contro la Juventus, oggi la squadra è tornata sui campi del Centro Sportivo Suning. Nell’allenamento pomeridiano i nerazzurri hanno svolto una seduta divisa in gruppi: lavoro aerobico in campo per i giocatori impegnati all’Allianz Stadium e una serie di partitelle a campo ridotto ad alta intensità per tutti gli altri”.

La Uefa, nelle prossime ore, deciderà se far giocare la gara e soprattutto se si disputerà a San Siro (seppur a porte chiuse). Si potrebbe optare, vista l’emergenza Coronavirus, anche sull’ipotesi campo neutro, anche se sembra difficile trovare un luogo adatto che soddisfi entrambe le squadre. Restano comunque molti nodi sulla possibilità di giocare le partite delle Coppe europee in Italia. I giocatori spagnoli, infatti, sono molto titubanti dopo la notizia di estendere la zona rossa a tutta la Lombardia dopo l’ultimo Decreto governativo.

