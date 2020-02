Inter-Getafe, Zanetti: “Grande attenzione al Getafe, il gruppo si sta preparando alla fase decisiva”

Giornata di sorteggi in Europa League, con l’Inter che giocherà gli ottavi di finale, in programma il 12 ed il 19 marzo, contro il Getafe. Squadra ostica, che ai sedicesimi ha eliminato l’Ajax, e non è affatto da sottovalutare. Urna non del tutto benevola quindi per i nerazzurri, come ha dichiarato anche Javier Zanetti, vice presidente del club, ai microfoni di Inter TV. Ecco le sue dichiarazioni.

REAZIONI – “Credo che la più importante era passare il turno. Ieri la squadra ha fatto un’ottima gara e ci ha permesso di arrivare a queste fasi. Il Getafe è una squadra molto insidiosa e ci prepariamo al meglio per questa gara, come prepariamo al meglio tutte le partite”.

PRECEDENTI – “Non ce ne sono ma è da rispettare. E’ quinta in classifica nella lega spagnola, è una squadra da affrontare con grande attenzione e concentrazione, prendono pochi gol. Squadra fisica come da tradizione delle squadre spagnole. Gli piace molto il possesso palla e dobbiamo stare molto attenti”.

ANDATA IN CASA E RITORNO IN TRASFERTA – “Non dobbiamo guardare a queste cose, dobbiamo affrontare le partite con massima concentrazione per arrivare fino in fondo. Già dalla prima partita dobbiamo dimostrare che ci teniamo questa competizione”.

LA PARTITA DI IERI – “Non era semplice per tutto quello che succedeva anche all’esterno. Credo che la squadra abbia approcciato molto bene ed i ragazzi che giocano di meno hanno dimostrato di tenerci ad essere anche loro importanti. Il gruppo si sta preparando a tutte queste partite ravvicinate di grandissime importanza. Ben vengo che tutti stiano bene”.

CONDIZIONE – “E’ importante che il gruppo sia al completo ed a disposizione. E’ importante il lavoro che sta facendo il mister con tutto il suo staff”.

