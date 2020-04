Inter-Giroud, parla Antonini: “Vi spiego perché è saltato l’affare. Conte? Fattore determinante”

Intervistato da Calciomercato.com, l’ex calciatore rossonero Luca Antonini live su Instagram ha parlato, tra i tanti temi analizzati, anche la sua nuova vita professionale da intermediario di mercato. Nello specifico, l’ex Milan ha parlato anche della trattativa tra Inter e Chelsea per Olivier Giroud.

TRATTATIVA – “L’affare non si è concluso perché il Chelsea, con la cessione di Giroud, avrebbe dovuto acquistare per forza un suo sostituto. Nel mercato però non è riuscito a trovare un giocatore adatto a quel tipo di gioco ed è per questo che l’Inter non è riuscita a portarlo a casa”.

RIAPERTURA IN FUTURO – “Il futuro non si può sapere, con questa storia del Coronavirus si parla di tutto tranne che di mercato. In questo momento nessuno di noi vuole intraprendere trattative. C’è gente che sta male, che muore ogni giorno, e onestamente è poco carino pensare a questo tipo di cose”.

RAPPORTO CON CONTE – “Il suo rapporto con il tecnico interista può essere un fattore determinante. Conte l’ha avuto al Chelsea e hanno un bel rapporto. Giroud è un professionista esemplare, incredibile, pur non giocando nei primi sei mesi non ha mai detto cose contro la società o l’allenatore. Quando è stato chiamato ha risposto presente, facendo anche 3 gol. E’ un giocatore di sicura professionalità e quindi Conte sa che portare un giocatore di questa esperienza può diventare un valore aggiunto a una formazione già molto importante”.

