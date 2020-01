Inter, Giroud si allontana: un intermediario della trattativa lo avvicina al Tottenham

Rischia di sfumare definitivamente la pista nerazzurra che porta al nome di Olivier Giroud per l’attacco di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’attaccante del Chelsea sarebbe ad un passo dalla firma con il Tottenham. La conferma arriva da un intermediario della trattativa, Vincenzo Morabito, che ha postato online un articolo che avvicina il centravanti dei Blues agli Spurs con la scritta “Bye bye Inter” emblematica in relazione all’affare.

Giornata chiave quella di mercoledì per i nerazzurri che lavorano sia sulla pista che porta a Giroud sia al nome di Fernando Llorente, in uscita dal Napoli ma vicino anche al Parma. Nelle prossime 24 ore, la Beneamata proverà l’assalto finale per assicurarsi il vice Lukaku.



