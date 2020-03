UFFICIALE – Giudice Sportivo, Padelli multato e squalificato per una giornata

Il Giudice Sportivo ha emanato il comunicato con i provvedimenti dopo i recuperi della ventiseiesima giornata di Serie A. “Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5.000 per Daniele Padelli (Inter): per avere, al 27° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto al quarto ufficiale una critica irrispettosa”, recita il comunicato ufficiale.

La squadra nerazzurra, dunque, dovrà fare a meno del suo secondo portiere all’ipotetica ripresa del campionato. Stessa sorte per Federico Marchetti del Genoa, fermato per aver urlato un’esclamazione irrispettosa verso il quarto ufficiale, dopo la gara vinta contro il Milan. Entra in diffida Matias Vecino, alla quarta ammonizione in campionato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!