Cazzimma e garra, con Godin l’Inter ha rialzato il muro: i numeri parlano chiaro

L’Inter è tornata ad alzare il muro davanti a capitan Handanovic. La squadra nerazzurra ha chiuso il campionato con la miglior difesa, creando dal pareggio contro la Fiorentina un vero e proprio bunker invalicabile.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, se l’Inter è ancora in corsa in Europa League e ha chiuso al secondo posto in classifica gran merito va appunto alla difesa. E a Diego Godin. Dopo una stagione di alti e bassi, l’ex Atletico Madrid ha tirato fuori nel finale di stagione quella “cazzimma”, o “garra” in uruguaiano, tanto da scavalcare Skriniar nelle gerarchie difensive e guidare l’Inter fino alla semifinale di Europa League.

Un solo gol preso nelle ultime 6 partite, prima della rete di Havertz nei quarti Handanovic aveva tenuto la porta chiusa in 5 partite di fila tra campionato ed Europa League. Senza dimenticare gli altri. Handanovic è tornato a fare Batman, De Vrij si sta confermando una roccia e un leader importante anche in fase di impostazione, Bastoni non è più una sorpresa.

