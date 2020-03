Inter, allo Stadium le porte sono chiuse da cinque anni: l’ultimo gol in casa della Juve risale al 2015

Sarà anche vero che l’Inter – negli ultimi anni – stia accorciando il gap nei confronti della Juventus: ma è anche vero che – sempre negli ultimi anni – l’Inter non è mai riuscita a segnare in casa della Juventus. Il che è un dato meramente statistico, vuol dire quel che vuol dire: ma, appunto, potrebbe voler dire qualcosa. E in questo senso, il bilancio nerazzurro piange: è da ormai cinque anni che l’attacco nerazzurro – quale che sia – non riesce ad espugnare lo stadio della Juventus.

L’ultima rete nerazzurra a Torino – sponda bianconera – è infatti quello di Mauro Icardi del 6 gennaio 2015: fu l’argentino a firmare il gol del momentaneo – e definitivo – 1-1 nella partita dell’Epifania in quella che, comunque, fu una stagione disastrata per l’Inter: ottavo posto e 32 punti di distacco in classifica dai bianconeri. Da quel giorno, la porta dello Stadium – almeno per l’Inter – è perennemente chiusa. L’appuntamento per sbloccarla è rimandato al prossimo anno.

