CdS – Inter come il Grande Fratello: tutte le direttive di Conte durante l’isolamento

Giunti al sesto giorno di quarantena obbligatoria dopo aver saputo della positività al coronavirus di Daniele Rugani, in casa Inter si continua a lavorare anche all’interno delle mura domestiche. Come dimostrato dalle varie immagini postate sui social dai calciatori nerazzurri negli ultimi giorni, è evidente che il sergente Antonio Conte non abbia lasciato nulla al caso in questa situazione di improvvisa emergenza. Sperando infatti che si possa tornare al più presto alla vita di tutti i giorni, era necessario stabilire un programma da far rispettare durante l’assenza da Appiano Gentile.

Riordinata dal Corriere dello Sport sulle pagine di questa mattina, la tabella di marcia di Conte si muove su tre livelli. Innanzitutto l’allenatore ha provveduto a fornire a ciascun giocatore un programma di lavoro quotidiano, con una serie di esercizi da svolgere. Per la verità non è che ci siano troppi margini di manovra, poiché dipende anche dagli spazi e dagli attrezzi posseduti da ogni calciatore presso la propria abitazione.

Altro tema è quello dei pasti a domicilio, rivelato su Instagram da una storia di Nicolò Barella. E’ il club che quotidianamente rifornisce i calciatori nerazzurri per un duplice motivo: evitare che un familiare debba andare a fare la spesa e tenere sotto controllo l’alimentazione, assicurandosi che ciascun giocatore assuma il giusto quantitativo di proteine, grassi, zuccheri, ecc.. Le telefonate, invece, stanno mantenendo un livello costante per le comunicazioni, con la chat di squadra gettonatissima negli ultimi giorni.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!