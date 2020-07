Inter, guarda che Tonali! Il centrocampista del Brescia è già da record

Sandro Tonali non smette di dimostrare le proprie capacità, nonostante le insistenti voci di mercato intorno al suo futuro. Nella partita in corso tra Brescia ed Hellas Verona infatti, il centrocampista oggetto del desiderio dell’Inter ha regalato un altro assist per i compagni, il sesto stagionale.

Dato importante certo, ma ancora più incisivo, come evidenziato da Opta, se si guardano i dati dei maggiori 5 campionati europei. Tonali infatti è il più giovane ad aver messo a referto più di 5 passaggi decisivi ai compagni in questa stagione. L’ennesima riprova del suo talento. Non sarà Pirlo, come dice lui stesso, ma coi piedi ci sa fare eccome!

