Inter, Hakimi ha svolto il primo allenamento ad Appiano Gentile

Buone notizie per l‘Inter che questa mattina ha abbracciato per la prima volta il nuovo acquisto Achraf Hakimi ad Appiano Gentile per il primissimo allenamento dal suo arrivo. L’esterno marocchino, infatti, ha ottenuto il via libera dopo essersi sottoposto a tampone ad inizio settimana, il quale ha evidentemente dato esito negativo. Sarà importante per il neo arrivo nerazzurro sfruttare questi giorni di allenamento in solitaria per rimettersi in forma dal punto di vista fisico.

Rispetto ai suoi nuovi compagni, infatti, Hakimi ha giocato la sua ultima partita ufficiale nel mese di giugno con la maglia del Borussia Dortmund, visto che il campionato tedesco era stato il primo sia a riprendere a giocare che a concludere il campionato. In virtù dell’assenza dalle competizioni europee della sua ex formazione, l’esterno destro è rimasto così fermo per diverse settimane. Da lunedì vi sarà invece il primo contatto sia con Antonio Conte che con il resto del gruppo, per il raduno ufficiale dell’Inter.

