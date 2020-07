Inter, novità sull’arrivo di Hakimi: quando sarà a disposizione

L’acquisto di Achraf Hakimi in casa Inter, rivela come il club nerazzurro sia cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. Oltre all’arrivo di grandi campioni, il prossimo passo sarà quello di tornare al più presto al successo. Per quest’anno, se in campionato si è fatta davvero molto dura visti gli otto punti di ritardo rispetto alla Juventus, la competizione più appetibile per la formazione di Antonio Conte resta l’Europa League che si giocherà interamente nel mese di agosto.

Come sappiamo, però, dal momento che si tratta di un torneo valido per la stagione ancora in corso, Antonio Conte non potrà fare affidamento sul nuovo acquisto Hakimi. L’ufficialità, voluta soprattutto dal Real Madrid, è già arrivata nella giornata di ieri, ma il calciatore sarà a disposizione solamente a partire da settembre. Nonostante ciò, come anticipato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno marocchino si recherà ad Appiano Gentile a partire da fine luglio per aggregarsi ai nuovi compagni.

