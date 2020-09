Inter, ecco Hakimi: primo giorno ad Appiano e tampone. C’è anche Nainggolan

Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram Achraf Hakimi ha annunciato ieri sera di essere in viaggio per raggiungere la sua nuova squadra. Oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarà il primo contatto ufficiale con il mondo nerazzurro.

L’ex Real Madrid e Borussia Dortmund infatti sarà ad Appiano Gentile per effettuare il tampone e da domani inizierà ad allenarsi insieme ad altri compagni, ovviamente con sedute solitarie e personalizzate nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ci saranno anche Radja Nainggolan, nonostante la trattativa per il ritorno a Cagliari sia entrata nel vivo, il portiere Radu (di rientro dal prestito al Genoa prima e Parma poi) e Dalbert, altro giocatore in attesa novità sul futuro.

