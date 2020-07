Nuove leggende nella Hall of Fame dell’Inter: ecco chi sono i quattro ingressi

Riportare semplicemente i loro nomi riporta alla bene lieti ricordi nei tifosi nerazzurri: Julio Cesar, Esteban Cambiasso, Diego Milito e Giuseppe Bergomi. Sono loro i quattro volti nuovi nella Hall of Fame nerazzurra, che vede già al suo interno campioni del calibro di Walter Zenga, Javier Zanetti, Lothar Matthäus, Ronaldo (i quattro del 2018), Francesco Toldo, Giacinto Facchetti, Dejan Stankovic, Giuseppe Meazza (quelli votati nel 2019).

La classe delle leggende del 2020, invece, vede una vecchia gloria nerazzurra e tre campioni del Triplete. I criteri per la selezione sono stati le 60 presenze in gare ufficiali e la vittoria di almeno un titolo con l’Inter; le votazioni, invece, sono giunte da interisti in ogni parte del globo. I commenti dei nuovi ingressi sono costellati di gioia, partendo da Julio Cesar: “Il mio cuore è pieno di felicità: solo voi, tifosi nerazzurri, potevate farmi questo regalo. Non smetterò mai di ringraziarvi, davvero, dal profondo del cuore. Per sempre Forza Inter!”.

Anche Cambiasso esprime la sua riconoscenza: “Voglio ringraziare tutti i tifosi dell’Inter che mi hanno permesso di entrare nella Hall of Fame: ora il mio nome è accanto a quello di altri grandissimi giocatori che hanno onorato questa maglia. Che piacere! Sempre forza Inter!”. Milito non è da meno: “Ringrazio di cuore i tifosi nerazzurri. È un grandissimo onore vedere il mio nome accostato a quello dei campioni che hanno scritto la storia dell’Inter. Non finirò mai di ringraziare i tifosi nerazzurri per l’incredibile affetto che ancora oggi continuano a dimostrarmi. Forza Inter Sempre!”

Infine, il ringraziamento di Beppe Bergomi, l’unico dei quattro a non aver fatto parte della squadra del Triplete: “Ringrazio i nerazzurri di tutto il mondo per avermi votato. Essere ancora nel cuore dei tifosi a distanza di tanti anni mi rende veramente orgoglioso. Vi voglio bene, sempre Forza Inter”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<