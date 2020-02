Inter, i ricordi di de Vrij: “Autografi? Sempre chiesti, già da piccolo. A Dudek e Smolarek…”

Protagonista dei colori della Lazio prima e dell’Inter poi, Stefan de Vrij rappresenta ad oggi uno dei difensori più forti dell’intera Serie A. Il suo passaggio dai biancocelesti ai nerazzurri, con la Beneamata che è riuscita ad acquistarlo a parametro zero, ha generato numerose polemiche a pochi giorni dalla delicata sfida per la Champions League dell’Olimpico. Oggi il centrale olandese rappresenta il presente ed il futuro della società milanese e, attraverso i social del club, ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua infanzia.

“Ho iniziato a giocare a calcio in maniera naturale: ho visto una palla e da lì è iniziata la mia passione. Autografi? Li ho sempre chiesti, già da piccolo. Nei pressi di casa mia, quando ero bambino, vivevano due calciatori: Dudek e Smolarek. Mi sarebbe piaciuto farmi trovare davanti alla loro porta di casa praticamente dopo ogni partita ed ogni volta sarebbe stato emozionante come la prima”. Questi i ricordi raccontati da Stefan de Vrij su Instagram: una passione, quella per il calcio, che nasce da lontano.

