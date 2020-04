Inter, i ricordi di Schelotto: “Uno spogliatoio di campioni: indimenticabile il gol nel derby. Mourinho è eccezionale”

In una lunga intervista concessa ai microfoni di TyC Sports, l’ex nerazzurro Ezequiel Schelotto ha scelto di raccontare le sue emozioni dopo l’avventura vissuta all’Inter, confidando le sensazioni del suo gol nel derby e del grande rapporto instaurato con Mourinho.

INTER – “Fu qualcosa di incredibile. A vederlo da fuori, pensi sia qualcosa di grande ma una volta dentro ti accorgi che quello nerazzurro è un mondo immenso. Sono stato con giocatori reduci dalla vittoria del Triplete con l’Inter, con quasi cento partite con le Nazionali ma con una grandissima umiltà. Quando arrivai sono stato in silenzio, senza parole: ci ho messo tre giorni per capire dove mi trovassi. Nello spogliatoio avevo Zanetti a destra e Stankovic a sinistra, incredibile”

GOL NEL DERBY – “Un momento indimenticabile. Ancora oggi la gente mi ringrazia ed i tifosi del Milan invece continuano ad odiarmi. Più di 85 mila persone allo stadio ed anche la mia famiglia che veniva a vedermi per la prima volta. Perdevamo 1-0, arriva il mister e mi chiede di entrare, giocando su tutta la fascia destra. Entrai in campo e non so perché, ma mi sono inserito in area, ho visto il pallone arrivare sulla testa e l’ho dovuto solo spingere in porta. In quel momento ti passano tante immagini davanti agli occhi, dalla mia famiglia ai sacrifici fatti. A fine partita venne il presidente Moratti e mi disse che, con quel gol, ero entrato nella storia del club”

MOURINHO – “José è un grande, sono allenatori come lui che ti sorprendono, non solo per il carattere ma anche per tutto lo show che creano in campo. Queste cose mi piacciono molto. Tre anni fa, in una partita di FA Cup giocammo contro il suo Manchester United. Faceva molto freddo, iniziò a nevicare, e stavamo perdendo 1-0. Il pallone esce verso la fascia, un loro giocatore si era appena infortunato, ed io vado subito a recuperare la palla quando lui mi si avvicina, iniziando a parlarmi. Mi disse “Fermati, fermati!”, poi la partita si fermò ed iniziò a raccontarmi dello Sporting Lisbona, chiedendomi come fosse il Brighton ed anche del clima. Ogni volta che ci incrociamo, parliamo spesso. Mourinho è spettacolare: anche contro il Tottenham mi diceva di smettere di correre, è un grande”

